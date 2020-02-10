После боестолкновений в Сирии Турция запросила поддержки НАТО

Анкара ждет от НАТО поддержки в связи с ситуацией в провинции Идлиб в Сирии, сообщил представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР).

Об этом информирует РИА «Новости».

В понедельник сообщалось, что правительственные войска Сирии атаковали наблюдательный пост турецких военных в городе Тафтаназ в провинции Идлиб, после чего турецкие военные нанесли ответный удар.

В Кремле заявили, что обеспокоены этой ситуацией.

До этого сообщалось, что в Анкаре возобновились переговоры РФ и Турции по ситуации в Идлибской зоне деэскалации, однако пока стороны не достигли договоренности.

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