После боестолкновений в Сирии Турция запросила поддержки НАТО

После боестолкновений в Сирии Турция запросила поддержки НАТО

10.02.2020, 18:19, Новости дня

Анкара ждет от НАТО поддержки в связи с ситуацией в провинции Идлиб в Сирии, сообщил представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР).

Об этом информирует РИА «Новости».

В понедельник сообщалось, что правительственные войска Сирии атаковали наблюдательный пост турецких военных в городе Тафтаназ в провинции Идлиб, после чего турецкие военные нанесли ответный удар.

В Кремле заявили, что обеспокоены этой ситуацией.

До этого сообщалось, что в Анкаре возобновились переговоры РФ и Турции по ситуации в Идлибской зоне деэскалации, однако пока стороны не достигли договоренности.



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