Коронавирус на круизном лайнере. Всем пассажирам пообещали компенсацию расходов и бесплатную путевку

Стоимость путешествия на океанском лайнере Diamond Princess, где объявлен карантин из-за вспышки коронавируса, возместят всем пассажирам в полном объеме. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба компании Princess Cruises, являющаяся оператором тура.

«Из-за чрезвычайной ситуации на борту Diamond Princess компания возместит всю стоимость круиза для всех гостей, включая авиабилеты, проживание в гостинице, наземный проезд, предоплаченные экскурсии, чаевые и т.д», – говорится в сообщении.

Кроме того, Princess Cruises не будет взимать дополнительную плату за услуги на борту Diamond Princess, оказанные после номинального окончания тура.

В качестве компенсации неудобств оператор обещает каждому пассажиру еще один бесплатный тур аналогичной стоимости.

При этом всем членам команды выплатят оговоренные суммы за выполненную работу, отметила круизная компания.

Всего на борту Diamond Princess, который заблокирован из-за карантина недалеко от японского порта Иокогоама, 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, в том числе 25 граждан Украины. Все украинцы являются членами экипажа. Двое из них уже заразились, они госпитализированы.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на конец суток 9 февраля число жертв нового коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 908, количество подтвержденных случаев заражения достигло 40 171.

ВОЗ сообщала, что к 9 февраля за пределами КНР заболели 307 человек, один скончался.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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