В Мексике полицейские буду ездить на украинских электробайках

Полицейский участок города Мехикали (Мексика) возьмет для тестирования электрические велосипеды Delfast TopCop украинского стартапа Delfast. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба компании.

Компания представила свои электробайки шефу и сотрудникам полиции Мехикали, а также мэру города. После этого полиция Мехикали и Delfast заключили соглашение о тестировании нескольких транспортных средств.

«До сих пор местная полиция использовала обычные велосипеды для патрулирования центра города. Они прежде всего оценили силу и скорость Delfast TopCop, которая позволяет легко преодолевать значительные расстояния, передвигаться на местности с препятствиями и является в целом быстрее», – отметили в Delfast.

Кроме того, в полиции Мехикали отметили экологичность электрических велосипедов Delfast – город является одним из самых загрязненных в Мексике.

Украинские разработчики создали гибрид мотоцикла и горного велосипеда под названием Delfast Ebike в сентябре 2017 года. По словам руководителя компании Даниила Тонкопия, его уникальность в том, что он имеет самый большой среди электровелосипедов запас хода в 380 километров.

Delfast — The longest range e-bike in the world! This electric bike can run 236 miles (380 km) on a single charge! More than TESLA 60D! Be the first to GET 60% OFF its retail price! Posted by Delfast Bikes on Esmaspäev, 11. September 2017

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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