В Мексике полицейские буду ездить на украинских электробайках

Полицейский участок города Мехикали (Мексика) возьмет для тестирования электрические велосипеды Delfast TopCop украинского стартапа Delfast. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба компании.
Компания представила свои электробайки шефу и сотрудникам полиции Мехикали, а также мэру города. После этого полиция Мехикали и Delfast заключили соглашение о тестировании нескольких транспортных средств.
«До сих пор местная полиция использовала обычные велосипеды для патрулирования центра города. Они прежде всего оценили силу и скорость Delfast TopCop, которая позволяет легко преодолевать значительные расстояния, передвигаться на местности с препятствиями и является в целом быстрее», – отметили в Delfast.
Кроме того, в полиции Мехикали отметили экологичность электрических велосипедов Delfast – город является одним из самых загрязненных в Мексике.
Украинские разработчики создали гибрид мотоцикла и горного велосипеда под названием Delfast Ebike в сентябре 2017 года. По словам руководителя компании Даниила Тонкопия, его уникальность в том, что он имеет самый большой среди электровелосипедов запас хода в 380 километров.
Delfast — The longest range e-bike in the world!
This electric bike can run 236 miles (380 km) on a single charge! More than TESLA 60D! Be the first to GET 60% OFF its retail price!
Posted by Delfast Bikes on Esmaspäev, 11. September 2017
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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