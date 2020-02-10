Мама Окуевой: Кринари при всех открыто угрожал: «Приди ко мне. Я расскажу тебе, кто убил твою дочь»

В интервью изданию «ГОРДОН» мать погибшего украинского добровольца Амины Окуевой, одесская журналистка Ирина Каминская заявила, что заказ на убийство ее дочери был получен из России.

«Понятно, это заказ из России. Амина и Адам [Осмаев] вели открытую войну против имперской российской агрессии, называя все страшные вещи своими именами. Я говорила Амине: «Ты же понимаешь, за тобой будут охотиться. Не потому, что ты снайпер, а потому, что ты бесстрашно говоришь правду», – сказала Каминская.

По ее словам, на судебном заседании чеченец, известный как Артур Денисултанов (Кринари), которого обвиняли в покушении на Окуеву и Осмаева, говорил, что может назвать имена тех, кто убил ее дочь.

«Когда я выступала на суде, мне этот Кринари при всех открыто угрожал, говорил: «Приди ко мне. Я расскажу тебе, кто убил твою дочь». Он знает прекрасно, что говорит, знает, что все эти события – звенья одной цепи. Он не выполнил задание. Наняли других», – сказала Каминская.

Она добавила, что члены группы, которые арестованы по подозрению в убийстве Окуевой, должны предстать перед судом.

«Я была на суде по избранию меры пресечения Игорю Редькину… Я смотрела на этого человека в клетке. Он ведет себя точно так же, как Кринари. Это значит, одна система их воспитала. Пусть суд установит степень его вины. На определенном этапе следствие предоставит все данные суду, и, надеюсь, он примет взвешенное решение», – подчеркнула Каминская.

Мама Окуевой: Для Авакова и Геращенко расследование убийства Амины – дело чести. Читайте полную версию интервью

1 июня 2017 года в Киеве мужчина, выдававший себя за журналиста, ранил Осмаева. Окуева утверждала, что в ответ несколько раз выстрелила в преступника. И Осмаев, и нападавший были госпитализированы в тяжелом состоянии, но выжили.

Пресса писала о связях предполагаемого киллера Денисултанова с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым. Осмаев, Окуева, а также министр внутренних дел Украины Арсен Аваков высказывали мнение, что за покушением стоят «некоторые лидеры Российской Федерации».

30 октября 2017 года в Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились Осмаев и Окуева. Осмаев получил ранение в ногу, его жена была смертельно ранена в голову. В прокуратуре заявили, что июньское и октябрьское покушения на супругов могут быть связаны.

В мае 2018 года Денисултанов заявил в интервью «Новой газете», что считает себя военнопленным. Он говорил, что с августа 2017 года находится в списках на обмен с «ДНР».

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека. Журналистка Екатерина Сергацкова сообщила, что Украина в рамках этого обмена передала боевикам Денисултанова. По ее словам, за три для до обмена с него сняли обвинения.

12 января 2020 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков информировал, что Национальная полиция Украины задержала «группу киллеров», подозреваемых в том числе в убийстве Окуевой. Среди них был уроженец Дагестана Игорь Редькин, которого 14 января суд арестовал на два месяца по подозрению в организации убийства Окуевой.

18 января был арестован еще один возможный член банды Редькина Андрей Кравченко, его причастность к убийству Окуевой проверяют. По данным следствия, Редькин и Кравченко входили в преступную группу, которая занималась заказными убийствами, и подозреваются в гибели директора компании «Caparol Украина» Павла Зможного в 2016 году и директора управления рекламы Киевского метрополитена Павла Миленького в 2019-м, сообщало «Громадське». Группу из семи человек задержали в сентябре 2019 года, в декабре Шевченковский райсуд Киева изменил меру пресечения на домашний арест и личное обязательство.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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