Взрыв на электростанции в Подольске сняли на видео

Взрыв на электростанции в Подольске сняли на видео

10.02.2020, 18:12, Новости дня

Взрыв на подольской электростанции сняли на видео, ролик опубликовали в социальных сетях.

На видеозаписи запечатлено, как рядом с жилыми домами произошел взрыв, в небо поднялось огненное облако, после чего повалил черный дым.

Авария произошла 9 февраля, в администрации городского округа уточнили, что взрыв произошел из-за нарушения на питающем центре ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», передает РИА «Новости».

После происшествия 27 котельных остановили работу, в 125 домах на время отключили отопление и горячую воду, авария затронула более 24 тыс. жителей города.

Через некоторое время подачу электричества и воды возобновили.

В июле 2019 года из трубы, подающей газ под высоким давлением на ТЭЦ-27 в Мытищах, произошел выброс газа, начался пожар, в результате погиб один человек.



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