Гаджеты: Обновленные ноутбуки бизнес-класса VAIO SX12 и SX14 переведены Intel Core 10 поколения

Гаджеты: Обновленные ноутбуки бизнес-класса VAIO SX12 и SX14 переведены Intel Core 10 поколения

10.02.2020, 18:00, Новости дня


Разработчики процессоров, предлагая все новые, более совершенные чипы, вынуждают производителей ноутбуков в экстренном порядке проводить замену аппаратной части уже выпущенных устройств. Инженеры из компании Japan Industrial Partners, которой принадлежит бренд VAIO презентовали усовершенствованные бизнес-ноутбуки флагманского уровня SX12 и SX14 получившие новейшие чипы Intel Core 10-го поколения. При этом линейка сохранила все основанные достоинства серии: компактные размеры, небольшую массу и огромный выбор разъемов.

Модель VAIO SX12 имеющая дисплей с диагональю 12,5 дюйма (1920х1080)сохраняет толщину корпуса 14,9 мм, а масса всего 890 грамм. Для модели VAIO SX14 с 14-ти дюймовым экраном Ultra HD 4K (3840х2160) масса возросла до 1050 грамм, а толщина корпуса осталась на том же уровне -14,9 мм.


Аппаратная часть ноутбуков получила процессоры Intel Core 10-го поколения (семейство Comet Lake-U). Для ноутбуков в базовой комплектации будет поставляться платформа CPU Core i5-10210U (4/8, 1,6-3,9-4,2 ГГц, 6 МБ кэш-памяти L3). В топовой конфигурации предусмотрена установка процессоров Core i7-10710U (6/12, 1,1-3,9-4,7 ГГц, 12 МБ кэш-памяти L3). Во всех вариантах используется интегрированная видеокарта Intel UHD. От модификации зависит и объем оперативной памяти, который будет в диапазоне от 8 до 16 ГБ. Объем встроенной PCIe памяти составит 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.


Применение патентованной технологии TruePerformance позволит за счет повышения эффективности системы охлаждения, сохранять высокими рабочие частоты процессоров. Конфиденциальность пользователя сохраняется при помощи дактилоскопического датчика, а поверхность клавиатуры покрыта материалом устойчивым к истиранию.

Одним из важнейших достоинств ноутбуков VAIO SX12 и SX14 является наличие разноообразных разъемов. В каждой модели имеется 9 портов: три USB, USB-C, HDMI, RJ45. Редкий для ноутбуков порт VGA, 3-мм аудио разъем и порт для расширения памяти SD-карты.


Компактные бизнес ноутбуки представлены на рынке по следующим ценам. Модель VAIO SX12 оценивается в диапазоне от 1 199 долларов, до 2,199 долларов для премиальной модели выпущенной к красном цветовом оформлении. Модель VAIO SX14 стоит в диапазоне от 1 199 до 2 299 долларов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика