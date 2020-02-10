Гаджеты: Обновленные ноутбуки бизнес-класса VAIO SX12 и SX14 переведены Intel Core 10 поколения



Разработчики процессоров, предлагая все новые, более совершенные чипы, вынуждают производителей ноутбуков в экстренном порядке проводить замену аппаратной части уже выпущенных устройств. Инженеры из компании Japan Industrial Partners, которой принадлежит бренд VAIO презентовали усовершенствованные бизнес-ноутбуки флагманского уровня SX12 и SX14 получившие новейшие чипы Intel Core 10-го поколения. При этом линейка сохранила все основанные достоинства серии: компактные размеры, небольшую массу и огромный выбор разъемов.

Модель VAIO SX12 имеющая дисплей с диагональю 12,5 дюйма (1920х1080)сохраняет толщину корпуса 14,9 мм, а масса всего 890 грамм. Для модели VAIO SX14 с 14-ти дюймовым экраном Ultra HD 4K (3840х2160) масса возросла до 1050 грамм, а толщина корпуса осталась на том же уровне -14,9 мм.



Аппаратная часть ноутбуков получила процессоры Intel Core 10-го поколения (семейство Comet Lake-U). Для ноутбуков в базовой комплектации будет поставляться платформа CPU Core i5-10210U (4/8, 1,6-3,9-4,2 ГГц, 6 МБ кэш-памяти L3). В топовой конфигурации предусмотрена установка процессоров Core i7-10710U (6/12, 1,1-3,9-4,7 ГГц, 12 МБ кэш-памяти L3). Во всех вариантах используется интегрированная видеокарта Intel UHD. От модификации зависит и объем оперативной памяти, который будет в диапазоне от 8 до 16 ГБ. Объем встроенной PCIe памяти составит 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.



Применение патентованной технологии TruePerformance позволит за счет повышения эффективности системы охлаждения, сохранять высокими рабочие частоты процессоров. Конфиденциальность пользователя сохраняется при помощи дактилоскопического датчика, а поверхность клавиатуры покрыта материалом устойчивым к истиранию.

Одним из важнейших достоинств ноутбуков VAIO SX12 и SX14 является наличие разноообразных разъемов. В каждой модели имеется 9 портов: три USB, USB-C, HDMI, RJ45. Редкий для ноутбуков порт VGA, 3-мм аудио разъем и порт для расширения памяти SD-карты.



Компактные бизнес ноутбуки представлены на рынке по следующим ценам. Модель VAIO SX12 оценивается в диапазоне от 1 199 долларов, до 2,199 долларов для премиальной модели выпущенной к красном цветовом оформлении. Модель VAIO SX14 стоит в диапазоне от 1 199 до 2 299 долларов.

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