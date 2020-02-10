Гаджеты: Смарт-куртка Emoji Jacket от Ford для велосипедистов с эмодзи

Ведущие автомобильные компании активно работают над обеспечением безопасного движения по автотрассам, на которых в последнее время появляется все больше велосипедистов. По данным компании Ford в Европе за год погибает около 2 тысяч велосипедистов. Основной причиной их гибели становится отсутствие взаимопонимания с водителями автомобилей.
Велосипед трудно заметить на дороге, особенно с возрастающими год от года средними скоростями на автотрассах. Кроме того для указания поворота велосипедисту приходится убирать руку с руля, что приводит к снижению качества управления транспортным средством. Для оказания помощи велосипедистам в кампании Ford, совместно с Share The Road создана специальная куртка Emoji Jacket позволяющая с помощью LED датчиков, закрепленных на спине передавать велосипедистам информацию, важную для других участников движения.
Всего умная куртка сможет передавать несколько сигналов: три стандартных смайлика, указатели поворота и предупреждение об опасности. Управлять сигналами на спине куртки можно при помощи дистанционного беспроводного пульта управления, который крепится на руле велосипеда.
В настоящее время Emoji Jacket представлена в виде единственного демонстрационного образца и предназначена для концентрации внимания на необходимости повысить безопасность велосипедистов на современных дорогах.
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