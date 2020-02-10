Тульский «Арсенал» собирается пригласить Кокорина

У нападающего "Зенита" Александра Кокорина появился еще один вариант продолжения карьеры. В услугах 28-летнего футболиста заинтересован тульский "Арсенал".
Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Арсенал" предлагает Кокорину контракт. Кроме того, туляки постараются решить вопрос с "Зенитом", а именно постараться расторгнуть контракт.
"Зенит", которому принадлежит вышедший из мест заключения нападающий, не взял Александра в главную команду. Чемпион страны намерен отдать футболиста в аренду в "Сочи". Самого Кокорина такой вариант продолжения карьеры не устраивает, и отказывается переходить в состав сочинцев.
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