Голкипер «Реала» Куртуа стал игроком месяца в Ла Лиге

Голкипер «Реала» Куртуа стал игроком месяца в Ла Лиге

10.02.2020, 18:06, Новости дня

Первый дивизион чемпионата Испании назвал лауреата очередного игрового месяца. Футболистом января Ла Лига назвала голкипера сборной Бельгии и мадридского "Реала" Тибо Куртуа. Вместе с клубом он одержал три победы в трех матчах и пропустил всего один гол.

Интересно, что за пять прошедших месяцев в Ла Лиге ни разу не назывался лучшим испанский футболист. В сентябре лучшим назван норвежец Мартин Эдегор из "Реала Сосьедад", в октябре – камерунец Карл Токо-Экамби, игравший за "Вильярреал", но по ходу сезона взятый в аренду французским "Лионом".

В ноябре и декабре лучшими назывались лидеры действующих чемпионов страны из "Барселоны": аргентинец Лионель Месси и уругваец Луис Суарес. И вот теперь эстафету у них принял Куртуа. К слову, во втором дивизионе Сегунде три лауреата из пяти имеют испанский паспорт.

Источник: Вести



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