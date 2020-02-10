Иностранцы купили российские акции на 8,4 миллиарда рублей в январе

Иностранцы купили российские акции на 8,4 миллиарда рублей в январе

10.02.2020, 18:06, Новости дня

Иностранные инвесторы скупали в январе акции, продавали облигации, а индекс Мосбиржи несколько раз обновлял исторический максимум.

Иностранцы купили российских акций на 8,4 миллиарда рублей, облигаций — продали на 11 миллиардов рублей, сообщает ЦБ в своем обзоре.

На валютном рынке иностранцы продавали и покупали валюту в равных объемах — покупки компенсировались.

В биржевом сегменте нетто-покупки иностранной валюты достигали 26 миллиардов рублей. На рынке нет дефицита валюты, подчеркнули в ЦБ.

Сохранился и интерес инвесторов к гособлигациям: доля иностранцев на аукционах по продаже гособлигаций ОФЗ в январе выросла до 52 процентов с 34 процентов в декабре 2019 года.

Но вскоре началось снижение на мировых фондовых рынках по мере роста страхов инвесторов из-за распространения коронавируса и замедления роста мировой экономики. В итоге в конце января индекс Мосбиржи снизился до уровней  2019 года.

Источник: Вести



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