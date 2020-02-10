Как китайские IT-компании выиграли от эпидемии коронавируса

Миллионы китайцев в Ухане и его окрестностях, сидящих по домам во время вспышки коронавируса, уходят в онлайн. Кто-то развлекает себя в Сети во время вынужденного затворничества, кто-то работает из дома через Интернет. Неудивительно, что на этом фоне начали расти доходы технологических компаний, которые предлагают такие услуги, как мобильные игры, конференции и дистанционные медицинские консультации.

Хотя никто не знает, как и когда закончится кризис в области здравоохранения, ландшафт бизнеса и технологий, скорее всего, изменится к моменту окончания кризиса, с новым составом победителей и проигравших в китайской цифровой экономике.

Игровая индустрия Китая получила большие выгоды от вспышки коронавируса, отметил в своем докладе аналитик Nomura Цзялун Ши (Jialong Shi). Эксперт заявил, что в большинстве существующих игровых проектов Китая с января наблюдается всплеск внутриигровых покупок и рост онлайна.

Так, игра Honor of Kings от Tencent возглавила чарты с более 100 млн. ежедневными активными пользователями, по сравнению с обычным уровнем около 60 — 70 миллионов, по данным Nomura. За неделю до 24 января Honor of Kings принесла 2 млрд юаней ($286 млн), превзойдя все китайские мобильные игры в магазине приложений Apple.

Аналитики Sinolink Securities отмечают, что игровые компании больше других выиграют от вспышки коронавируса. Эксперты прогнозируют, что ежедневное количество пользователей Honor of Kings вырастет от 120 до 150 миллионов в течение праздничного сезона, что является самым высоким показателем за всю историю.

Стратегическая игра Plague Inc. внезапно стала самым продаваемым приложением для iOS в Китае. Игра затрагивает тему вирусов, но слегка в ином ключе — там нужно создавать и развивать патоген для разрушения мира. По данным Sensor Tower, в январе игру купили 78 000 раз против 16 000 в декабре. Усилилось внимание и к многопользовательской игре от Blizzard — World of Warcraft.

Ожидалось, что сотрудники вернутся на работу 31 января, после недельного праздничного перерыва, но вспышка коронавируса заставила власти продлить каникулы. Это привело к резкому росту использования таких приложений для удаленной работы, как DingTalk от Alibaba и WeChat Work от компании Tencent, а также Lark (аналога Slack) и WeLink от компании Huawei.

Аналитики говорят, что крупнейший, пусть и вынужденный, эксперимент по удаленной работе в Китае будет также стимулировать традиционно ориентированных на потребителя технологических компаний, чтобы улучшить сервисы для корпоративных клиентов, дабы удовлетворить растущий спрос на рынке корпоративного программного обеспечения в стране. Компания Tencent уже объявила о том, что увеличит максимальное количество участников совещаний для сервиса видеоконференций WeChat Work до 300 человек.

Также стали развиваться платформы для дистанционного обучения. Так, сервис Youku открыл возможность проведения занятий для учащихся начальной и средней школы через Интернет. Другие компании в сфере онлайн-образования предложили бесплатные уроки во время эпидемии, включая New Oriental Group, крупнейшую в Китае частную образовательную компанию, и платформу для изучения английского языка VIPKid. Некоторые спортивные залы перешли на "удалёнку" в попытке сохранить клиентов и помогая им не терять форму.

Все больше людей обращаются в Интернет за медицинскими консультациями, что дает толчок развитию телемедицинских услуг. По словам представителя компании "WeDoctor Group" из Ханчжоу, в период с 23 по 30 января было предоставлено около 777 000 онлайн-консультаций. Обычно стоимость консультаций составляет от 19 до 29 юаней, но в настоящее время они предоставляются бесплатно, если речь идет о коронавирусе.

За шесть дней до 29 января платформа Tencent Trusted Doctors провела 1,21 млн. онлайн-консультаций по всей стране, что в четыре раза больше, чем за тот же период прошлого года, по словам компании.

Еще одним бенефициаром роста онлайн-услугами во время эпидемии коронавируса можно считать компании, занимающиеся облачным бизнесом. Такие фирмы хранят на своих серверах и обеспечивают удаленный доступ к программам, сервисам, сайтам, приложениям и т.д.

Источник: Вести

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