Авиаэксперт прокомментировал рекордный полет разогнавшегося из-за урагана лайнера

Полет из Нью-Йорка в Лондон Boeing 747 за рекордное время благодаря урагану обошелся без происшествий, так как проходил на достаточно большой высоте, где борт не испытывал повышенного сопротивления воздуха, сообщил газете ВЗГЛЯД глава портала Авиа.ру Роман Гусаров.

Boeing 747 авиакомпании British Airways 9 февраля за рекордное время долетел из Нью-Йорка в Лондон. Из-за урагана «Киара» лайнер разогнался до скорости 1327 км/ч, благодаря чему пролетел весь маршрут на 1 час 17 минут быстрее обычного (за 4 часа 56 минут вместо 6 часов 13 минут).

«Сам по себе лайнер до такой скорости разогнаться не может. Его максимум – 850-1000 км/ч, в зависимости от того, насколько высоко он летит над Землей. Разогнаться до скорости звука (примерно 1234 км/ч) он может либо падая с большой высоты (но развалится прежде, чем долетит до Земли), либо благодаря разгону ветра. При этом самолет не испытывал повышенного сопротивления воздуха, потому что все это происходило в разряженной атмосфере», – рассказывает Гусаров.

Эксперт поясняет, что если бы похожая ситуация произошла на небольшой высоте, то из-за большой плотности воздуха самолет и все, кто находились на борту, пострадали бы. Но на большой высоте такой ситуации произойти не может, к тому же высокая скорость никак не ощущается пассажирами.

«На самом деле над ураганами летать рискованно. Бывали такие случаи, когда ураган и восходящие потоки подбрасывали самолет на очень большие высоты, где настолько разряженный воздух, что гасли двигатели, им не хватало кислорода для работы. Поэтому по возможности ураганы нужно обходить, причем очень далеко, потому что самая большая скорость как раз на краю урагана. Так что чаще, если есть возможность, ураганы облетают сверху», – говорит Гусаров.

Современные радары, локаторы многое рассказывают о ветре, циклонах, ураганах и так далее, объясняет эксперт. То есть любой командир воздушного судна обладает большим количеством информации от наземных и бортовых систем. В связи с этим он взвешивает ситуацию, оценивает степень опасности и принимает решение.

Также Гусаров подчеркивает, что значительно опаснее попасть в потоки сильного ветра на маленькой высоте, потому что даже если на большой что-то пошло не по плану, то до Земли еще остается время, чтобы вырулить или принять меры.





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