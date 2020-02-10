Исследование: жители Дальнего Востока больше всего обеспокоены коронавирусом

Исследование: жители Дальнего Востока больше всего обеспокоены коронавирусом

10.02.2020, 17:49, Новости дня

Появление нового коронавируса стало событием в медиа и трендом обсуждения в социальных сетях. Не стали исключением и пользователи ОК, которые всегда живо реагируют на актуальные события и обсуждают их со своими друзьями и близкими в соцсети.

За последнюю неделю в ОК упомянули вирус 80 тысяч раз, при этом в сутки в соцсети создаются более 5 тысяч постов, содержащих производные слова "коронавирус". Количество авторов публикаций превысило 40 тысяч человек. Общее число публикаций, комментариев, "классов" и репостов о вирусе за последнюю неделю превысило 1 млн.

Активнее всего вирус обсуждали в городах Дальнего Востока и Забайкалья: во Владивостоке эта тема звучит в 35% публикаций пользователей. В Чите и Благовещенске доля тем, в которых фигурирует вирус, составляет 33% и 28% соответственно. В Хабаровске такие публикации составляют четверть (26%) от всех обсуждений новостей. Также в топ-5 городов, жители которых активно обсуждают вирус, вошел Воронеж (23%), где горожане активно комментировали посты о первом в городе предполагаемом пациенте с заболеванием. 

Обсуждение коронавируса в РФ приобрело массовый характер, поэтому суммарное число публикаций в ОК соответствует размерам регионов и активности пользователей в них. В пятерку лидеров вошли Москва, Краснодарский край, Свердловская, Ростовская и Челябинская области.

 

 

Источник: Вести



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