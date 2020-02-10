Технологии: Оставлять Bluetooth включённым на Android оказалось небезопасно

Технологии: Оставлять Bluetooth включённым на Android оказалось небезопасно

10.02.2020, 17:59, Новости дня

Владельцы Android-устройств, оставляющие включенным Bluetooth, рискуют стать жертвами киберпреступников. Об этом предупредили специалисты немецкой компании ERNW, обнаружившие в системе новую уязвимость.

Воспользовавшись ошибкой (CVE-2020-0022), злоумышленники могут дистанционно подключиться к смартфону и делать с ним что угодно — от установки вирусных программ до полной выкачки данных. Для этого им достаточно физически близко находиться с устройством и знать его MAC-адрес (его можно вычислить по такому же адресу для Wi-Fi).

Более того, сопряжение устройств происходит в фоновом режиме, без участия пользователя — жертва не узнает, что к его аппарату подключился посторонний. Другие детали атаки эксперты пообещали раскрыть позднее.

Найденная ошибка затрагивает Android 9, 8 и, возможно, более ранние версии системы. В Android 10 она отсутствует из-за технических ограничений, связанных с Bluetooth-подключением, объяснили в ERNW.

Патч безопасности, исправляющий уязвимость, Google выпустила ранее в этом месяце. Пользователям советуют убедиться, что на их Android-устройства установлены самые последние обновления безопасности. На устаревших версиях ОС в качестве меры предосторожности рекомендуется отключать Bluetooth, когда им не пользуются.

Текст:
Вести.Hi-tech

Источник: Вести



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