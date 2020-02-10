Достанет даже в верхних слоях атмосферы. Разработчик рассказал о комплексе С-500

Достанет даже в верхних слоях атмосферы. Разработчик рассказал о комплексе С-500

10.02.2020, 17:58, Новости дня

Перспективный зенитный ракетный комплекс С-500 сможет перехватывать цели даже в верхних слоях атмосферы, то есть в сотнях километрах над землей. Эта система способна обеспечивать как противовоздушную, так и противоракетную оборону. Об этом рассказал генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов в интервью специальному корреспонденту ВГТРК Аркадию Мамонтову.

Разработчики С-500 попытались представить, как изменится боевая авиация в ближайшие 25 лет, пояснил Созинов. Поэтому новый зенитный ракетный комплекс должен справляться с боевыми машинами, которые появятся через 5 или даже 10 лет.

Ранее стало известно, что С-500 собираются поставить в войска в 2020 году. Он сможет сбивать не только самолеты, вертолеты или дроны, но и ракеты малой и средней дальности. В некоторые случая ЗРК способен перехватывать боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет.

С-500 – гибкая система, которая адаптируется к самым разным условиям.

Источник: Вести



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