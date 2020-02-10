Экстрасенс Миронова рассказала, когда найдут лекарство от коронавируса

По словам экстрасенса Дарьи Мироновой, коронавирус несет в себе большую угрозу исключительно для Китая и не навредит России. Она предположила, что данный недуг существует уже длительное время и напрямую связан с водной стихией.

Поначалу заражение произошло с помощью воды, поэтому заболевание будет активнее распространяться в районах с водоёмами и реками. Через некоторое время исследователи заявят об открытии, подтверждающим, что именно через бактерию воды вирус и смог мутировать. К счастью, заболевание может распространяться лишь на морепродукты, отметила Миронова. Недуг пока не является опасным для россиян. Более того, уже через два месяца человечеству удастся остановить распространение болезни – вакцина будет создана Японией и одним из европейских государств.

В заключении ясновидящая призвала россиян не поддаваться панике. Впрочем, последствия он коронавируса все же будут. Например, в Китае настанет экономический кризис, который, тем не менее, продлится недолго.

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