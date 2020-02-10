«Хотел стать священником»: Сергей Пенкин отмечает 59-летие

Обладателю уникального голоса, российскому певцу Сергею Пенкину, исполнилось 59 лет. Он очень много работал, чтобы добиться популярности. Благодаря голосу в диапазоне четыре октавы артист стал знаменит не только в родной стране, но и за ее пределами.

Еще в детстве Пенкин проявлял способности к музыке и пению. Играл на флейте, с легкостью брал высокие ноты. Некоторое время был певчим в церковном хоре, даже хотел связать свою жизнь с церковью и стать священником, но все же выбрал светскую жизнь. После окончания музыкального училища пошел служить в армию. Стал ведущим солистом военного ансамбля «Алый шеврон». Уже тогда Пенкин решил, что станет певцом. Приехал в Москву и лишь с одиннадцатого раза поступил в Гнесинку. Не боялся никакой работы, подметал улицы, а по вечерам пел в ресторане. Чтобы послушать исполнение молодого артиста люди бронировали столики за месяц. Со временем о нем уже знала вся Москва. Записав свой первый альбом, отправился гастролировать по Франции, США, Великобритании. Открыл собственную школу по вокалу. За весь свой творческий путь записал двадцать пять музыкальных альбома. Голос исполнителя занесен в Книгу Гиннеса. Пенкин кроме пения, иногда играет эпизодичные роли в кино и занимается озвучкой фильмов.

О личной жизни артист предпочитает не говорить. С 2000 по 2002 год он был женат на журналистке Елене Проценко, которая жила и работала в США. Сам певец не хотел уезжать из России. Жизнь на две страны, разрушила их брак. В 2015 году планировал жениться на телеведущей из Украины Владлене, перевез ее с дочерьми от первого брака к себе, создал все условия для хорошей семейной жизни, но свадьба так и не состоялась. Исполнитель не раскрывает причины расставания с возлюбленной. Однако неоднократно в интервью, отмечает, что пережил предательство, разочаровался в женщинах и перестал верить в искреннюю любовь.

Скандальную репутацию Сергей Пенкин заработал из-за критики современных музыкальных проектов. Артиста неоднократно штрафовали за нарушение ПДД. Иногда видели в нетрезвом состоянии на скамейке в аэропорту. Сам же певец все эти слухи отрицает.

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