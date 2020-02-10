Обвинение запросило для генерала Дрыманова 16 лет строгого режима

Гособвинение запросило 16 лет колонии строгого режима для бывшего главы московского управления СКР генерала Александра Дрыманова, обвиняемого в получении двух взяток — в крупном и особо крупном размере. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Андрея Гривцова. Как отмечает издание, прения сторон проходили в закрытом режиме.

Для двух других фигурантов дела — бывшего главы службы безопасности СКР Михаила Максименко и бывшего главы СКР по Центральному административному округу Москвы Алексея Крамаренко — прокуратура запросила 17 лет колонии строгого режима со штрафом в 195 млн рублей и 14 лет колонии строгого режима со штрафом в 250 млн рублей соответственно.

Все трое проходит по делу о взятках, которые вор в законе Шакро Молодой якобы давал высокопоставленным сотрудникам СКР за освобождение своего соратника Итальянца (Андрея Кочуйкова).

В июле 2018 года Лефортовский суд Москвы санкционировал арест Дрыманова.

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