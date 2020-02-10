Обвинение запросило для генерала Дрыманова 16 лет строгого режима

Гособвинение запросило 16 лет колонии строгого режима для бывшего главы московского управления СКР генерала Александра Дрыманова, обвиняемого в получении двух взяток — в крупном и особо крупном размере. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Андрея Гривцова. Как отмечает издание, прения сторон проходили в закрытом режиме.
Для двух других фигурантов дела — бывшего главы службы безопасности СКР Михаила Максименко и бывшего главы СКР по Центральному административному округу Москвы Алексея Крамаренко — прокуратура запросила 17 лет колонии строгого режима со штрафом в 195 млн рублей и 14 лет колонии строгого режима со штрафом в 250 млн рублей соответственно.
Все трое проходит по делу о взятках, которые вор в законе Шакро Молодой якобы давал высокопоставленным сотрудникам СКР за освобождение своего соратника Итальянца (Андрея Кочуйкова).
В июле 2018 года Лефортовский суд Москвы санкционировал арест Дрыманова.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Автоновости: Вперед в будущее: DeLorean научили дрифтить без водителя / 24 декабря
- В Кыргызстане 15 детей ослепли из-за ретинопатии. Родители говорят о халатности врачей в роддомах / 7 февраля
- Появилось видео нападения на медиков перинатального центра в Волгограде / 4 февраля
- Журова оценила шансы РФ отстоять право спортсменов выступать под триколором / 19 декабря
- Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии / 13 декабря
- Вопрос дня: Какие доходы приставы не могут взыскать за долги? / 17 декабря
- В РКЦ «Прогресс» рассказали о судьбе ракеты для «Морского старта» / 16 января
- По факту убийства ребенка в Нижнем Тагиле возбудили дело / 14 января