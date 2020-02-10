Арестован пранкер Кароматулло Джаборов, устроивший в метро розыгрыш на тему коронавируса

Шутнику грозит до пяти лет лишения свободы.
Сроком на один месяц взят под арест шутник по имени Кароматулло Джаборов. Он обвиняется в хулиганстве за то, что устроил в московском метрополитене пранк на тему коронавируса.
Молодой человек снял в вагоне метро видео, как его друг в надетой на лицо маске падает на пол и бьется в конвульсиях. Так как многие видели в Сети записи судорог, вызываемых коронавирусом, началась паника. Люди сперва пытались помочь упавшему парню, но когда он начал биться на полу — бросились наутек.
Установлено, что таких роликов было снято несколько. Так один из них датируется 5 февраля, около 14 часов дня на станции «Киевская», ещё один был снят между станциями «Полежаевская» и «Улица 1905 года».
Джаборов выложил видео пранка в интернет, заявив, что это был социальный эксперимент. Сотрудник метрополитена обратились в полицию, и пранкера нашли. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. Адвокаты пранкера утверждают, что он таким образом хотел привлечь внимание к проблеме коронавируса.
Кароматулло Джаборову 25 лет, он приехал в Москву из Таджикистана. В столице он работал барменом, официантом и кассиром, заодно снимая пранки для своего канала в YouTube.
Тем временем, к 10 февраля коронавирусом заражены уже более 40 тысяч человек, почти тысяча из них скончались. В России пока известны два случая заболевания, тем не менее, в Хабаровске введен режим обязательного ношения медицинских масок.
Напомним, что в январе решивший нахамить крепким мужчинам пранкер был избит посреди торгового центра. А вот за рубежом пранкеры явно чувствуют себя безнаказанными.
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