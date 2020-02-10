«Пусть чиновникам будет стыдно!»: россиянин показал жуткие подушки в детской больнице

«Пусть чиновникам будет стыдно!»: россиянин показал жуткие подушки в детской больнице

10.02.2020, 17:56, Новости дня

Антон Козлов, у которого жена с грудным малышом лежала в больнице, вынужден был подарить медучреждению градусники и подушку, потому что больничная страшно воняла.

Житель Соликамска (Пермский край) Антон Козлов пристыдил чиновников Минздрава на своей странице во ВКонтакте. А чтобы было понятно за что, опубликовал шокирующие снимки. Как оказалось, у Антона четверо детей, а недавно жена легла в больницу с грудным малышом, а там ей выдали подушку, и вот снимок этой подушки многодетный папа и разместил в соцсети. «Моя жена лежит с грудным ребёнком в детской больнице города Соликамска и вот они на чём спят!!! Подушка просто воняет ужасно !!», — написал Козлов.

Мужчина признался, что в разные годы его трое детей лежали в больнице, но каждый раз ситуация там только ухудшалась. Вот Антон и купил на свои деньги несколько градусников и новую подушку, которые передал медучреждению.

«И пусть будет стыдно чиновникам минздрава, что простой работяга выполняет их работу!» — написал Козлов.

Пользователи были шокированы фотографиями. Кто-то обреченно прокомментировал, что у Минздрава всегда один ответ – нет финансирования.

Но нашлись и те, кто дополнил этот грустный пост своей историей. Так, Татьяна  Ремянникова написала, что на третьем этаже больницы из кранов течет только кипяток, «ни умыться, ни деток подмыть. Мы ещё туда попали на новогодние каникулы, так и жаловаться было некому». А вот губернатор Смоленской области в 2019 году нашел деньги на нужды системы здравоохранения. Он продал «губернаторскую резиденцию» и Лексус, а деньги передал в бюджет.



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