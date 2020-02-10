Тополиный пух, жара, инсульт: рыжий из Иванушек рекламирует тонометры?

Тополиный пух, жара, инсульт: рыжий из Иванушек рекламирует тонометры?

10.02.2020, 17:56, Новости дня

Баба Маша, баба Даша, просто все мы стали старше… — пользователи Сети на всякий лад юморят над этим фото: человек, похожий на Андрея Григорьева-Аполлонова рекламирует тонометр.

Пока неизвестно, это реально Андрей или похожий на него человек, а может просто фотошоп.

Тем не менее, многие пользователи ужаснулись тому, как быстротечно время. Казалось, совсем недавно Иванушки зажигали на дискотеках всей страны и были объектами розовых снов девчонок. А вот, поди ж ты, рыжий Аполлон рекламирует тонометры. Хорошо еще, что не крем для зубных протезов Корега. К слову, рыжему из Иванушек в этому году стукнет, страшно подумать, 50.



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