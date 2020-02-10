Уроженка Киева получила «Оскар» за лучшую документальную короткометражку

Уроженка Киева получила «Оскар» за лучшую документальную короткометражку

10.02.2020, 17:54, Новости дня

Среди лауреатов кинопремии «Оскар-2020» оказалась уроженка Киева продюсер Елена Андрейчева. Она получила статуэтку за лучший документальный фильм года. Об этом сообщается на сайте премии.

Елена Андрейчева и Кэрол Дайсингер получили «Оскар» за фильм «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девочка)». 

Документальный фильм рассказывает об афганских девочках, которые учатся читать, писать и кататься на скейтборде в Кабуле.

На личном сайте Андрейчевой указано, что она родилась в Киеве, а ныне живет в Лондоне. С 2006 года работает в сфере документального кино и развития телевидения.

92-я церемония вручения премии «Оскар» состоялась в Лос-Анджелесе в ночь на 10 февраля. 

Со списком всех победителей можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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