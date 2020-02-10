Полиция пока не установила, кто открыл стрельбу в Мукачево

Правоохранители пока не установили личность человека, который 7 февраля ранил двух людей в Мукачево Закарпатской области. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции области.
«Кто причастен к стрельбе в Мукачево, то есть лицо, осуществившее выстрелы – пока еще устанавливается. Оно не установлено и не задержано. На территории Мукачево и области продолжается спецоперация с привлечением оперативников Национальной полиции, Национальной гвардии. Проводится отработка в круглосуточном режиме для урегулирования ситуации», – сообщили в полиции.
7 февраля горсовет Мукачево просил о вмешательстве президента Украины Владимира Зеленского в связи с ухудшением криминогенной обстановки в городе. Поводом для обращения стала перестрелка, которая произошла утром 7 февраля. Два человека были ранены, в том числе Артур Пашкуляк, который, по данным СМИ, входит в окружение экс-нардепа Михаила Ланьо.
8 февраля в полиции сообщили, что в Закарпатской области были задержаны возможные члены вооруженной группировки. По данным сайта Mukachevo.net, группировка была задержана по делу о стрельбе, которая произошла в Мукачево 7 февраля.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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