Убийство Шеремета. Геращенко заявил, что связи подозреваемых с СБУ доказаны

На связи с подозреваемыми по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета проверяют более 10 сотрудников Службы безопасности Украины. Об этом изданию «РБК-Украина» рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, связи подозреваемых со спецслужбой «уже доказаны».

«Это не «возможные связи», а вполне конкретные. Это их контакты и их общение, которое было далеким от дружеского. Это более чем дружеское общение дает следствию основания считать, что необходимо проверять больше 10 сотрудников СБУ на предмет их совместной деятельности. Что сейчас и проводится», – уточнил замминистра.

СБУ официально не подтверждает и не опровергает эти заявления. «Дело ведет МВД, поэтому они должны это комментировать», – сказала изданию спикер Службы безопасности Елена Гитлянская.

В январе бывший первый замглавы Администрации Президента Андрей Портнов обнародовал прослушку фигурантов дела. Источник получения записей он не назвал.

Так, на одной из записей Владислав Грищенко – свидетель по делу Шеремета – якобы обсуждает уголовное производство с сотрудником департамента контрразведки СБУ Андреем Омельченко.

Кроме того, Портнов обнародовал разговор подозреваемой Юлии Кузьменко с бывшим пресс-секретарем батальона «Днепр-1» Василисой Мазурчук, которая названа женой сотрудника СБУ. На записи женщины обсуждают ликвидацию одного из управлений департамента контрразведки.

После публикации записей Мазурчук на странице в Facebook обнародовала свою переписку со спикером МВД Артемом Шевченко. В ходе общения девушка высказала полиции претензию в «сливе информации» и манипуляциях. Собеседник в свою очередь прямо указал ей на связь контрразведки СБУ и подозреваемых в убийстве журналиста. «Ваши друзья опера-контрики накосячили, втянули ребят в мокрое и нам кинули расследовать», – написал он, выдвинув предположение, что исполнители заказа не знали, кого будут убивать.

Шевченко не подтвердил достоверность переписки.

13 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков намекнул, что подозреваемые могли рассчитывать на прикрытие украинских или иностранных спецслужб.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания «Украинская правда», гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. В тот же день Нацполиция назвала их имена: военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, 24 января меру пресечения смягчили до ночного домашнего ареста), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован), Кузьменко (также заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась «разведкой»: искала камеры на маршруте следования сообщников.

Адвокаты подозреваемых заявляли о фальсификации доказательств, в частности несоответствии данных экспертиз реальным обстоятельствам дела.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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