Мощный взрыв в Подмосковье превратился в «огненный гриб» (видео)

Мощный взрыв на электроподстанции произошел накануне в подмосковном Подольске. Он вспыхнул над городом в виде огромного пылающего «гриба», сообщает ТВ Центр.

Представители городской администрации сообщили, что причиной происшествия стал сбой на питающем центре «МОЭСК». В результате инцидента жители 125 домов остались без горячей воды и отопления. Авария затронула, в общей сложности, – порядка 24 тысяч человек. Последствия случившегося устранили уже к вечеру.

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