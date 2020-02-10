Женщина в Иркутской области погибла при катании на «ватрушке» за машиной

В Иркутской области женщина, катающаяся на прикрепленной к автомобилю «ватрушке» погибла при столкновении с другой машиной, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области.

Инцидент произошел в 5 километрах от поселка Тетеринск Мамско-Чуйского района. По данным ведомства, 55-летний водитель Toyota Lite Ace буксировал тюб, на котором находилась 33-летняя женщина. Во время катания «ватрушка» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с двигавшимся автомобилем. Женщина погибла, говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по региону.

«По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», – уточняется в сообщении.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель Toyota находился в состоянии алкогольного опьянения, в настоящее время он задержан.

Подобный инцидент произошел в феврале, в Нижегородской области, тогда на дорогу на «ватрушке» выкатился тринадцатилетний мальчик и погиб под колесами иномарки. В январе в Омске при катании на тюбинге погибла женщина.

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