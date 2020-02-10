Нашёл «козла отпущения» — эксперты CNBC объяснили, почему Си держится подальше от Ухани

Вместо того чтобы лично предстать на передовой борьбы с коронавирусом, Си Цзиньпин вверяет эти обязанности «второму человеку в государстве» — премьеру Госсовета КНР Ли Кэцяну, пишет CNBC. Эксперты считают, что таким образом Си страхуется: в случае успеха он может присвоить победу себе, ну а в случае затянувшегося кризиса «козлом отпущения» станет Ли.



Reuters

В разгар кризиса здравоохранения в Китае, вызванного вспышкой коронавируса нового типа, отсутствие на передовой борьбы с заболеванием главы КНР Си Цзиньпина нельзя не заметить, пишет CNBC. Вместо того чтобы лично отправиться в эпицентр, закрытый на карантин город Ухань, 27 января китайский лидер отрядил туда «второе лицо в стране», премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. С тех пор Си по большей части предпочитал держаться в тени, сделав исключения для пары важных встреч, включая встречу с генеральным директором ВОЗ, хотя государственные СМИ и сообщали, что председатель КНР лично руководит мерами по сдерживанию распространения коронавируса.

Поскольку точно сказать, что происходит в китайской властной верхушке, невозможно, экспертам остаётся лишь строить предположения, почему Си так и не побывал в Ухани и не захотел играть более активную роль в урегулировании кризиса, подчёркивает CNBC. Так, эксперты аналитической компании Eurasia Group утверждают: «Несмотря на то, что Си, как он заявляет, лично руководит операцией из Пекина, да и разделение обязанностей между генсеком и премьером зачастую именно так и происходит, есть какое-то подспудное ощущение, что, судя по реакции Си, он не воспринимает кризис близко к сердцу, что он больше сосредоточен на избежании политических угроз для партии, чем на здоровье людей».

Как отмечает канал, в китайских соцсетях, находящихся под пристальным вниманием властей, обсуждений вовлеченности высшего руководства в борьбу с коронавирусом было не так много. Всё своё возмущение по поводу «трагической гибели доктора Ли Вэньляна», который первым обнаружил новое заболевание, народ скорее вымещает на властях на городском и провинциальном уровнях — лидеров в Пекине никто не критикует.

Впрочем, есть мнение, что Си специально держится подальше от эпицентра коронавируса, чтобы защитить политическую верхушку от потенциальных негативных последствий кризиса здравоохранения. «Хотя Ли (Кэцян. — ИноТВ) — весьма талантливый управленец и чиновник, Си уже давно его вытесняет, поэтому сегодня Ли считают относительно слабым и беззубым. Отсюда появились предположения о том, что Си превратил Ли в возможного козла отпущения, на случай если распространение вируса не удастся остановить в скором времени», — полагает Джуд Бланшетт из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.

По мнению аналитика, такой тактикой Си Цзиньпин пользуется во многих сложных политических направлениях — к примеру, отношениях с США. И там председатель КНР не ведёт себя чересчур активно, основную работу доверяя заместителям. «Если кризис удастся предотвратить, Си может присвоить окончательную победу себе, но если начнутся проблемы, он может перевести стрелки на нижестоящих чиновников», — объясняет Бланшетт.

Только, по мнению бывшего посла Германии в Китае Фолькера Штанцеля, мэр Уханя, на которого в первую очередь посыпались все шишки, «стоит в иерархии слишком низко, чтобы быть козлом отпущения». Избрание Ли на позиции того, кто должен непосредственно бороться с коронавирусом, говорит о желании Си Цзиньпина «оттянуть ответственность почти к центру власти, но не к самому центру». По словам экс-дипломата, председатель КНР не стал сам заниматься кризисом, а поручил эту задачу второму человеку в государстве, «а это значит, что он всегда может избавиться от Ли и по-прежнему оставаться Си Цзиньпином».

Тем не менее, как считают специалисты Eurasia Group, китайскому лидеру всё равно будет непросто, если кризис затянется. После 2022 года Си собирается оставаться на своём посту и третий срок, однако неэффективная борьба с коронавирусом и неудачные попытки стабилизировать экономику могут уничтожить «политический капитал» главы КНР. Аналитики подчёркивают, нет оснований полагать, что Си столкнётся с очень тяжёлыми проблемами, но политической нестабильности может прибавиться.

Если кризис продлится, председатель КНР может оказаться под сильным давлением, уверен Седрик Чехаб из компании Fitch Solutions. Как считает Фолькер Штанцель, успех в борьбе с коронавирусом станет успехом центрального руководства Китая, «если успеха не будет, кому-то на самом верху придётся стать козлом отпущения».

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