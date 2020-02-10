Во Львовской области четверо рыбаков провалились под лед, один погиб

Вечером 9 февраля на водоеме вблизи села Новый Яр Львовской области четверо рыбаков провалились под лед. Об этом 10 февраля проинформировала пресс-служба полиции области.
«О происшествии правоохранителям сообщил очевидец трагедии, который вместе с другими мужчинами сразу бросился на помощь рыбакам. Они вытащили их из воды, оказали домедицинскую помощь, сняли с них мокрую одежду и разожгли на берегу костер для обогрева», – рассказали в пресс-службе.
Рыбаками оказались 35-летний львовянин, 34-летний житель Городокского района и двое жителей Винницкой области в возрасте 24 и 34 лет. Трое из них госпитализированы, четвертый – старший из винничан – скончался по дороге в больницу. По предварительной версии медиков, это произошло из-за переохлаждения, добавили в ведомстве.
По данному факту следователи Яворовского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- На подмосковном кладбище нашли тело женщины с пробитой головой / 27 января
- В Минске Помпео встретился с правозащитниками и резидентами ПВТ / 1 февраля
- Подозреваемый сбежал от полиции по внешней стене дома в Москве / 27 декабря
- Известно, почему женщинам следует избегать ночных перекусов / 12 декабря
- Главы Генштабов РФ и США провели переговоры / 18 декабря
- В центре Москвы перекроют движение на время прощания с Лужковым / 11 декабря
- У большинства переданных Киеву пленных не оказалось на Украине жилья / 2 января
- Черниговский суд дважды отпустил под домашний арест подозреваемого в похищении экс-мэра Херсона / 5 февраля