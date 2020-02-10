Во Львовской области четверо рыбаков провалились под лед, один погиб

Во Львовской области четверо рыбаков провалились под лед, один погиб

10.02.2020, 17:42, Новости дня

Вечером 9 февраля на водоеме вблизи села Новый Яр Львовской области четверо рыбаков провалились под лед. Об этом 10 февраля проинформировала пресс-служба полиции области.

«О происшествии правоохранителям сообщил очевидец трагедии, который вместе с другими мужчинами сразу бросился на помощь рыбакам. Они вытащили их из воды, оказали домедицинскую помощь, сняли с них мокрую одежду и разожгли на берегу костер для обогрева», – рассказали в пресс-службе.

Рыбаками оказались 35-летний львовянин, 34-летний житель Городокского района и двое жителей Винницкой области в возрасте 24 и 34 лет. Трое из них госпитализированы, четвертый – старший из винничан – скончался по дороге в больницу. По предварительной версии медиков, это произошло из-за переохлаждения, добавили в ведомстве.

По данному факту следователи Яворовского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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