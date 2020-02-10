Скалецкая заявила, что Украина готова к появлению нового китайского коронавируса

Министерство здравоохранения Украины готовит медицинскую систему страны к реагированию в случае, если будут диагностированы случаи инфицирования новым китайским коронавирусом. Об этом министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала в интервью изданию «Українська правда, Життя».

«Ситуация, в которой Украина находится, на самом деле спокойная. На сегодня в Украине случаев инфицирования китайским коронавирусом нет, заболеваний или подозрений также нет. Мы готовим медицинскую систему к реагированию в случае, если будет диагностирована острая респираторная инфекция, вызванная новым коронавирусом», – отметила Скалецкая.

По ее словам, на сегодня Минздрав провел оценку готовности всех регионов страны: состояние каждого заведения, которое может принимать пациентов и их обеспеченность необходимым оборудованием.

Глава ведомства рассказала, что наибольшей угрозой в случает инфицирования являются проблемы, которые возникают в результате осложнения пневмонии – проблемы с дыханием. Она напомнила, что специального лечения в этом случае не существует, человек в таком случае нуждается в искусственной вентиляции легких.

«Мы сейчас знаем, сколько работает систем ИВЛ, в каких отделениях интенсивной терапии они имеются… Сейчас ситуация по готовности такова: инфекционные больницы есть, в инфекционных больницах защита для медицинских работников есть… В Украине больных пока нет, но мы готовы к появлению случая, и мы еще предпринимаем дополнительные действия для того, чтобы подготовиться и быть уверенными, что готово не только министерство и его учреждения, но и все остальные министерства и регионы», – добавила Скалецкая.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на конец суток 9 февраля число жертв нового коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 908, количество подтвержденных случаев заражения достигло 40 171.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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