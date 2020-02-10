Обглоданный псами труп без конечностей нашли в Новой Москве

В Новой Москве обнаружили обглоданное собаками тело мужчины без конечностей, передает "Пятый канал".

Труп в придорожной канаве в понедельник, 10 февраля, нашли жители деревни Саларьево. О причинах смерти говорить пока рано, патологоанатомы еще не сообщили о своих выводах. По предварительной версии, мужчина, которому на вид около 59 лет, умер не менее пяти суток назад.

Документов при умершем обнаружено не было, а опознать его не представляется возможным — лицо и тело обглодали бродячие собаки. Кроме того, у мужчины отсутствуют кисти обеих рук и стопы.

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет