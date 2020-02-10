Коболев: После анбандлинга ничего не мешает приватизировать «Нафтогаз», он стоит массу денег

Глава НАК «Нафтогаз України» Андрей Коболев считает, что компанию после анбандлинга можно приватизировать. Об этом он сказал в интервью «РБК Україна», которое вышло 10 февраля.
«После анбандлинга ничего не мешает «Нафтогаз» приватизировать, он стоит массу денег. Частично, полностью – как выберут. И закончится дискуссия о зарплатах в «Нафтогазі». Компания приносит очень много денег в бюджет, это факт. Больше других. Все говорят: «Она приносит деньги, но нам не нравится, что менеджмент получает рыночную зарплату, потому что компания государственная». Никто же не обсуждает зарплаты в ДТЭК. Если государство хочет сохранить донора бюджета, снять дискуссию о зарплатах, улучшить корпоративное управление, чтобы, возможно, получить еще больше денег и одноразово получить существенную сумму от этой компании, есть очень простой способ. Мы давно предлагаем как минимум миноритарный пакет выпустить на биржу. Если результат понравится, продать и все остальное», – сказал он.
По словам Коболева, «Нафтогаз» можно подготовить к IPO за три года.
«Все монопольные функции из компании вышли. Рисков для энергетической безопасности страны при нормальном регулировании мы уже не видим. Сделайте шаг и закройте дискуссии», – добавил он.
17 декабря 2019 года секретариат Энергетического сообщества согласовал сертификацию «Оператора газотранспортной системы Украины». 24 декабря компания «Оператор газотранспортной системы Украины» прошла сертификацию в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. 1 января в «Нафтогазі» заявили о завершении анбандлинга.
На сайте компании указано, что «Нафтогаз» является вертикально-интегрированной нефтегазовой компанией, которая осуществляет полный цикл операций по разведке и разработке месторождений, эксплуатационному и разведывательному бурению, транспортировке и хранению нефти и газа, снабжению природным и сжиженным газом потребителей.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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