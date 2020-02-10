Усманов подарил МОК манифест Кубертена за 9 млн долларов

Российский бизнесмен, глава Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов передал купленную в декабре за 8,8 млн долларов рукопись манифеста основателя Олимпийских игр Пьера де Кубертена Олимпийскому музею в Лозанне, сообщила пресс-служба МОК.

Манифест был куплен на аукционе за 8,8 млн долларов в декабре, при этом имя покупателя не называлось, передает ТАСС.

«Сегодня мы стали свидетелями исторического события. Мы увидели исторический документ, рукописную речь, в которой изложены философские основы олимпийского движения. Более того, мы наблюдали историческое возвращение этого манускрипта в олимпийский дом, место, которому он принадлежит», – отметил президент МОК Томас Бах.

Обращаясь к Усманову, он заявил, что «дар означает куда больше», чем «просто передача рукописи Олимпийскому музею». Бах заявил, что уникальное событие возможно благодаря щедрости бизнесмена и напоминает о миссии Олимпийских игр, которая заключается в объединении стран в мирном соревновании.

«Именно благодаря вашей щедрости мы прикоснулись к нашей истории и смогли ощутить прямую связь с нашим отцом-основателем», – добавил Бах.

Усманов в свою очередь выразил мнение, что настолько значимый для олимпийского движения атрибут не должен находиться у частного лица.

«Пьер де Кубертен мечтал о мире, объединенном спортом, о мире, в котором бы не было места конфликтам и войнам. Я считаю, что единственным местом хранения бесценной рукописи может быть только Олимпийский музей», – сказал Усманов.

Кубертен написал манифест в 1889 году на 14 листах, изложив основы современных Олимпийских игр, в которых утверждается, что «борьба между народами должна быть только в спорте». С манифестом он выступил 25 ноября 1892 года в старой Сорбонне, когда праздновалась пятая годовщина со дня основания Союза французских обществ атлетических видов спорта. Там же спустя два года приняли решение о возрождении Олимпийских игр. МОК был основан по инициативе Кубертена в 1894 году, а в 1896 году состоялись первые современные Олимпийские игры в Афинах.

Олимпийский музей основан в 1993 году по инициативе седьмого президента МОК Хуана Антонио Самаранча.

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