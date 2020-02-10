Эксперты рассказали, как преодолеть страх при посещении стоматолога

Эксперты рассказали о способах преодоления страха при посещении стоматолога и о лечении стоматофобии. Ценные советы помогут предотвратить развитие болезней зубов и ротовой полости.
Негативный опыт, полученный в детские годы, в сочетании с острой болью могут служить препятствием для регулярного посещения врача. Достаточно часто, даже при сильных болевых ощущениях, человек оттягивает необходимый визит к стоматологу и пытается помочь себе обезболивающими препаратами или методами народной медицины. Самолечение, а особенно связанное с приемом лекарственных средств, неблагоприятно сказывается на общем состоянии здоровья. К сожалению, необходимость регулярных профилактических осмотров состояния зубов и полости рта для многих еще не стала нормой здорового образа жизни.
Преодолеть естественное нежелание встречи с болезненными ощущениями помогут несколько советов специалистов. Прежде всего, они рекомендуют запланировать посещение на утренние часы, чтобы уменьшить мучительное время ожидания. Необходимо, по возможности, абстрагироваться от происходящего и ни в коем случае не выслушивать любителей поделиться своими переживаниями и историями из личного опыта. Для этого и придуманы наушники или плеер с отвлекающей музыкой. Присутствие близкого человека, пусть и ожидающего за дверью «страшного» кабинета, поможет успокоиться. Кроме того, расслабляюще действует глубокое дыхание, различные способы медитации.
В более тяжелых случаях стоматофобии используется седация, являющаяся комбинацией экспозиционной терапии и медикаментов. Первое средство основано на постепенном преодолении чувства страха, лекарства помогают убрать побочные симптомы, например, повышение уровня кровяного давления.
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