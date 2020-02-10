Отменен приказ об ограничении контактов ученых РФ с иностранцами

Прошлогодний приказ, которым вводились ограничения на контакты российских учёных с иностранными, больше не действует. Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник министр образования и науки России Валерий Фальков.
"Мы заинтересованы в том, чтобы сотрудничество развивалось на принципах открытой науки", – цитирует министра "РИА Новости".
В августе прошлого года газета "Троицкий вариант" опубликовала фрагменты приказа Министерства образования и науки, в котором ужесточились правила взаимодействия российских учёных с иностранными коллегами. Согласно документу, с ними запрещено оставаться наедине, их визиты нужно согласовывать заранее с правительством, иностранным учёным предлагается запрещать пользоваться мобильными телефонами, видеокамерами и биноклями на территории российских научных учреждений. Приказ был подписан 11 февраля, но разослан по организациям в июле 2019 года.
Российская академия наук (РАН) называла приказ противоречащим целям национальных проектов "Наука" и "Образование", а изложенные в нём рекомендации – "нелепыми". Общее собрание РАН призвало министерство отменить документ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил тогда, что приказ Минобрнауки "выглядит как перебор".
В ведомстве утверждали, что он носит рекомендательный характер.
В 2018 году по обвинению в разглашении гостайны был арестован 74-летний физик Виктор Кудрявцев. Его обвиняют в передаче в Брюссель данных о гиперзвуковых технологиях. Учёный вину отрицает и настаивает, что обвинения строятся на санкционированном государством научно-техническом сотрудничестве. По делу Кудрявцева уже обвинены трое других научных сотрудников.
-
Радио «Свобода»
Подписка
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Полицейские начали проверку в отношении комика из-за оскорбления чувств верующих / 22 января
- Робот соберёт космический аппарат прямо на орбите / 3 февраля
- Экипаж утонувшего в Севастополе дока пытался спасти его до последнего / 15 декабря
- Гендиректора вручающей «Грэмми» академии отстранили от должности за 10 дней до премии / 17 января
- Plus size модель Грэм показала снимки последних недель беременности / 26 декабря
- Бывший главный акушер Москвы выступил в защиту арестованной заведующей роддомом / 10 декабря
- Чиновники сжалились и пообещали квартиру ветерану ВОВ, живущему в доме без удобств / 16 декабря
- Герой шоу «Холостяк 9» Добрынин отдыхает на Бали с Квитковой / 17 января