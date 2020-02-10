Индонезия возьмет пример с России по привлечению инвестиций

Индонезия возьмет пример с России по привлечению инвестиций

10.02.2020, 17:30, Новости дня

Суверенный фонд по модели Российского фонда прямых инвестиций создаст Индонезия, сообщил президент страны Джоко Видодо во время январского визита о ОАЭ. Инвестфонд будет активно привлекать якорных инвесторов и соинвесторов в индонезийские проекты в энергетике, туризме, здравоохранении и развитии технологий.

Индонезийский суверенный фонд Индонезии по инвестициям будет привлекать средства не государственных резервных фондов, как в США и Норвегии, а будет ориентироваться на деньги частных инвесторов. В создаваемый индонезийский инвестфонд на 22 миллиарда 800 миллионов долларов вложатся бизнесмены Объединенных Арабских Эмиратов. Также в суверенный инвестфонд Индонезии войдут своими капиталами Международная финансовая корпорация развития США и японский SoftBank.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил ранее, что предлагаемая российским инвестфондом модель совместного инвестирования с иностранными партнерами успешно применяется во многих странах. Среди них Индия, Италия, Армения, Вьетнам, Франция, Киргизия, Монголия и Турция. При этом Российский фонд прямых инвестиций первым среди суверенных фондов использовал эту модель.

С 2011 года Российский фонд прямых инвестиций совместно с партнерами инвестировал более 30 миллиардов долларов в экономику России.

В портфельных компаниях РФПИ работает более 800 тысяч сотрудников, годовая выручка которых составляет 6% ВВП России.

Только в 2019 году Фонд прямых инвестиций с зарубежными партнерами вложил в российскую экономику 365 миллиардов рублей – по одному миллиарду в день.

Источник: Вести



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