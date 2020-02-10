Массовую драку в Сергиевом Посаде сняли на видео

Появилось видео массовой драки со стрельбой в Сергиевом Посаде, в ходе которой пострадали два человека ролик опубликовали в социальных сетях.

Видеозапись опубликовал паблик «Ru_CHP: первый по происшествиям».

На ней зафиксировано, как несколько автомашин подъехали к пустырю, после чего толпа мужчин пробежала вслед за одним из потерпевших, один из преследовавших произвел выстрел из пистолета. В это время другого человека избивал еще один мужчина.

К нему подбежали еще несколько человек, они начали пинать свою жертву ногами, в это время мужчина, гнавшийся за первым потерпевшим, подошел ко второму и произвел еще один выстрел.

Первого потерпевшего догнали и избили ногами.

Ранее СМИ сообщали, что конфликт начался в кафе «Звездочка», где «за соседними столиками отдыхали две группы мужчин». Отмечалось, что пострадавшими являются двое граждан Таджикистана.

В ГУ МВД факт происшествия подтвердили, уточнив, что в ходе конфликта пострадали два человека.

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