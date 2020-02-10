Мнение: Военные действия в Йемене не решат проблему

Военные действия в Йемене не решат проблему

На фоне чудовищного разгрома хуситами хадистов и саудитов в Марибе, Судан в очередной раз объявил, что выводит войска из Йемена. На деле, об этом объявляла в прошлом году еще военная хунта, которая начала сокращать участие суданских военных, которые воевали в Йемене за деньги Саудовской Аравии и ОАЭ. Война эта была не очень популярна в Судане, и военная хунта анонсируя вывод войск рассчитывала поднять тем самым свою популярность (спойлер: не вышло). Кредиты, которые Саудовская Аравия и ОАЭ предоставляли военной хунте (уже после свержения Аль-Башира, на стабилизацию ситуации монархии Персидского залива перечисляли значительные суммы) и тот факт, что ее возглавлял генерал, командовавший войсками Судана в Йемене, не помогли удержать Судан в блоке активных участников Йеменской войны.

Большие потери, непопулярность войны в самом Судане, деморализующие поражения в Йемене, плюс нестабильность после свержения Аль-Башира — все это привело к тому, что Судан начал отваливаться от саудовской коалиции. Существующее сейчас правительство, где власть с сентября разделена между военными и оппозицией, тем более не заинтересовано в том, чтобы продолжать курс Аль-Башира (даже за деньги) и участвовать в войне, которая превратилась в смертоносное болото, в котором увязла Саудовская Аравия, чьи крики о бесчинствах хуситов все больше напоминают охотника-любителя, который думал на выходных поохотиться на зайцев, но забрел в болото и начал тонуть, оглашая округу своими криками, покуда коварные зайцы палками заталкивают его поглубже.

Отсюда и пассажи представителей правительства Судана о том, что "военного решения нет и с этим согласны даже основные участники саудовской коалиции" — толстый намек на ОАЭ. В общем, умывают руки.

Свои обязательства Судан считает не то, чтобы выполненными, а просто не актуальными, так как их брал на себя Аль-Башир, который получил небольшой срок за коррупцию и нелегальное хранении большого кол-ва наличных денег в иностранной валюте у себя дома. Мол, с него можете спрашивать, мы к ним никакого отношения не имеем.

Поэтому особых отличий от линии военной хунты, у нового правительства Судана нет — контингент продолжат сокращать (RT сообщает, что на начало 2020 года контингент Судана в Йемене сократился с 15 тыс. до 5 тыс.), на фронте суданцев теперь днем с огнем не сыщешь (оставшиеся сидят по тыловым гарнизонам и у побережья), а ведь их пришлось кем-то заменять. Есть еще проблема пленных, которых немало сидит в плену у хуситов, но в случае ухода суданцев из страны, полагаю, с обменом проблем не возникнет. Хуситы всячески подчеркивают, что соблюдают конвенции по обращению с военнопленными и достаточно охотно идут на обмен, когда такая возможность предоставляется.

В целом, хуситы смогли пережить самые сложные годы войны и теперь не только бьют саудитов и их марионеток в открытом бою, но и наблюдают, как от саудовской коалиции отваливаются участники интервенции, которые поняли, что победить хуситов военным путем не получится. Как представляется, последний шанс решить дело военным путем и удержать коалицию от распада, был упущен саудитами и эмиратчиками под Ходейдой, которое в свете текущих реалий выглядит чуть ли не генеральным сражением всей войны, результаты которого имели стратегические последствия. Не сумев добиться поставленных оперативных целей в операции "Золотая Победа", Саудовская Аравия не смогла закрыть основной канал поставок вооружений из Ирана в Йемен. Это привело к нарастанию ударов по самой Саудовской Аравии с использованием баллистических ракет и БПЛА, критическому росту потерь на фронтах в самом Йемене (как среди марионеточной армии Хади, так и среди собственных военных), прекращению участия в саудовской коалиции ряда стран (включая США), обострению противоречий среди оставшихся участников анти-хуситской коалиции (что привело к боям между марионетками саудитов и эмиратчиков).

В целом, безрадостная для интервентов картина. Суданцы немного запоздало, но раньше некоторых других, покидают тонущий корабль "маленькой победоносной войны в Йемене".

Источник: Colonel Cassad

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