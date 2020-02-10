Алина Белькевич стыдилась своей знаменитой мамы Анны Седаковой

Алина Белькевич стыдилась своей знаменитой мамы Анны Седаковой

10.02.2020, 17:21, Разное

Алина Белькевич стыдилась своей знаменитой мамы Анны Седаковой. В этом 15-летняя девушка призналась поклонникам в социальной Сети.
Отвечая на вопросы подписчиков, легко ли быть дочерью известной личности, старшая дочь Седоковой Алина ответила, что разобраться в этом не так уж и просто. После долгого проживания в США, возвратившись к маме, она не смогла сразу оценить все достоинства и трудности своего положения дочери знаменитости. Многие сверстники воспринимали её только в таком статусе, отказывая в праве ощущать себя личностью. Она говорит о чувстве, когда для других «я не человек, а какая-та выставка в музее». Кроме того, многие строили отношения с ней на основе какой-либо выгоды.

В результате Алина Белькевич пришла к выводу, что быть родственником популярного человека «отвратительно» и стала даже стыдиться свою маму, хотя очень её любит. Взрослея, она постепенно адаптировалась к ситуации, уходят в прошлое и трудности подросткового возраста.



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