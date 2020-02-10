Певица Штурм на примере своей жизни призвала защитить людей от насилия в семье

Певица Наталья Штурм на примере своей жизни призвала защитить людей от насилия в семье. Она выступила на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» при обсуждении закона о домашнем насилии.

Российская актриса поделилась в рамках мероприятия, освещавшемся «НьюИнформ», наряду с другими СМИ, личным опытом общения с мужем, который занимался рукоприкладством. Чтобы избежать возможного наказания, житель прибегал к подкупу лиц, которые в силу своих обязанностей должны были защищать пострадавших. Взятка «превращала» следы жестоких побоев в неосторожное «падение» с лестницы. Публичный человек, она должна была терпеть не только боль от побоев, но нести также материальные потери.

Добиться справедливости ей помог покойный Йосиф Давыдович Кобзон, её коллега по сцене. Благодаря его доброму сердцу, а также своей настойчивости, она смогла вернуть ребенка, которого пытался отнять у неё бывший муж-деспот. Отвечая на многочисленные обращения к ней с просьбой дать совет по защите от насилия в семье, Наталья Штурм считает, что принятие данного закона сможет сделать наказание неотвратимым и защитит жертв жестокого обращения.

Как сообщало издание «ПолитЭксперт», на конференции, посвященной проблеме рукоприкладства в семье, знаменитые женщины согласились откровенно поделиться личными историями. На мероприятии состоялась дискуссия с депутатами по обсуждению особенностей закона о домашнем насилии.

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