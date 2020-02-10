Названы разрешенные для выращивания в РФ сорта мака и конопли

Правительство РФ установило сорта мака и конопли, которые можно выращивать на территории страны для использования в медицинских и промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических и психотропных веществ.
Согласно постановлению, в РФ разрешено выращивать сорта снотворного мака с неограниченным содержанием объемных долей наркотических и психотропных веществ, но в промышленных целях можно выращивать сорта мака снотворного с содержанием в сухой массе частей одного растения доли кодеина, морфина, орипавина (опиод) и тебаина (опиумный алкалоид) не более 0,6%, передает «Интерфакс».
Также разрешается культивация конопли, если в сухой массе листьев и соцветий одного растения массовая доля тетрагидроканнабинола (действующее вещество гашиша и марихуаны) не превышает 0,1%.
В постановлении отмечено, что для культивирования в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ, нельзя использовать для посева семена сортов конопли четвертой и последующих репродукций и семена сортов мака снотворного второй и последующих репродукций.
Постановление правительства было подписано 6 февраля 2020 года в рамках исполнения закона «О наркотических средства и психотропных веществах», который был принят в июле 2019 года.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье полиция уничтожила 3 тонны конопли.
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