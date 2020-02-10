Умер разведчик Александр Голубев

Умер разведчик Александр Голубев

10.02.2020, 17:19, Новости дня

Прославленный отечественный разведчик, участник войны в Афганистане, генерал-лейтенант в отставке Александр Голубев скончался на 84-м году жизни, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«Восьмого февраля [в минувшую субботу] на 84-м году ушел из жизни генерал-лейтенант в отставке, заслуженный сотрудник органов внешней разведки Российской Федерации Александр Титович Голубев», – сказано в сообщении СВР, передает РИА «Новости».

В ведомстве выразили соболезнования родным и близким покойного.

Александр Голубев родился в 1936 году в крестьянской семье в Белоруссии, в детстве пережил войну и немецкую оккупацию. После окончания школы ушел служить на Балтийский флот, в 1959 году начал службу в органах государственной безопасности.

В 1964 году окончил Высшую Краснознаменную школу КГБ, работал в территориальных подразделениях. Во внешней разведке – с 1969 года. За время службы неоднократно выезжал в долгосрочные загранкомандировки. Голубев прошел путь от оперативного сотрудника до резидента. Он также работал в центральном аппарате разведки.

Награжден орденами «За военные заслуги», Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почета», многими медалями, в том числе ряда зарубежных государств, а также нагрудными знаками «Почетный сотрудник госбезопасности» и «За службу в разведке».

Ранее в возрасте 86 лет умер ветеран советской разведки Анатолий Баронин.



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