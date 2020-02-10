Ошибались много лет: ученые сделали открытие о человеческом пульсе

Ошибались много лет: ученые сделали открытие о человеческом пульсе

10.02.2020, 17:18, Разное

Американские ученые из института Скриппса замерили пульс у десятков тысяч человек и выяснили, как часто должно биться сердце на самом деле. Выяснилось, что прежние утверждения оказались ошибочными, сообщает ToDay News Ufa. 

В исследовании приняли участие около 92 тысяч людей. В течение двух лет они носили на запястьях электронные браслеты, которые собирали данные об их организме. Их показатели менялись в зависимости от ряда факторов: возраста, пола, веса, длительности сна, времени суток и даже времени года. У многих частота сердцебиения даже в спокойном состоянии выходила за рамки «общепринятой нормы», которая составляет от 60 до 100 ударов в минуту. 



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