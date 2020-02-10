Ученые подсчитали, как часто нужно проходить скрининг на рак шейки матки

Новое исследование показало, что скрининг рака шейки матки нужно проходить один раз в три года. При такой периодичности он способен предупредить большую часть случаев этой болезни. Более частый скрининг не приносит дополнительной пользы. Новые данные были опубликованы в International Journal of Cancer.
«Скрининг рака работает. Большая часть женщин, у которых развивался рак шейки матки, просто не проходили скрининг или делали его слишком редко», — утверждает профессор Косетте Уилер (Cosette Wheeler) из Университета Нью-Мексико, ведущий автор исследования.
Ученые сопоставили показатели онкологической заболеваемости и данные скрининга рака шейки матки (ВПЧ-пап тест, который выявляет патологические клетки и содержание вируса папилломы человека в них) в американском штате Нью-Мексико. Ученые смогли проанализировать историю скрининга тех женщин, у которых раз вился рак шейки матки.
Авторы сопоставили показатели заболеваемости раком шейки матки у женщин одного возраста, одинаковой национальности и из сходных мест проживания (город или сельская местность). Оказалось, что 61% женщин, у которых не было рака шейки матки, прошли скрининг в течение трех лет. Только 38% женщин, которым был поставлен диагноз рака, прошли скрининг в тот же период времени.
Ученые показали, что у женщин, результаты скрининга которых негативны, вероятность развития рака шейки матки в течение 3,5-5 лет очень низка. Уилер отмечает, что часто ВПЧ-инфекция проходит сама по себе, но иммунной системе требуется время, чтобы действовать.
Исследователи пришли к выводу, что более частый скрининг не приносит дополнительной пользы. Авторы указывают, что ценность негативного скрининга огромна. Он указывает на то, что риск метастатического рака в ближайшие годы ниже на 80%, а местной формы рака – на 50%.
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