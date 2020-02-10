Мнения: Дональд Трамп добьет демократов

Прошлая неделя стала настоящим кошмаром для Демократической партии США. Демократы получили два серьезных удара. Причем, не со стороны республиканцев – в обоих случаях речь идет, фактически, о самострелах.

Прошлая неделя стала настоящим кошмаром для Демократической партии США. Демократы получили два серьезных удара. Причем, не со стороны республиканцев – в обоих случаях речь идет, фактически, о самострелах.

Рафик невиновен

Один кошмар пришел из Сената. 5 февраля сенаторы завершали Импичиаду – долгий, фактически, многолетний крестовый поход Демократической партии в надежде на отстранение Дональда Трампа от должности. И этот поход закончился громким, позорным фиаско.

Дело даже не в том, что ни по одному обвинению – злоупотребление властью (Трамп пытался принудить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование украинских делишек Джозефа Байдена – главного соперника Трампа на выборах) и воспрепятствование работе Конгресса (когда Трамп запретил членам своей команды помогать Конгрессу в расследовании первого обвинения) – сторонникам импичмента не удалось набрать две трети голосов Сената. Иного и не ожидалось – обвинения были высосаны из пальца.

Фиаско было в том, что из всей республиканской партии лишь один сенатор – Митт Ромни, испытывающий «большую личную неприязнь» к Трампу – поддержал импичмент, да и то лишь по первому пункту. В результате голосование показало, что Трамп – еще несколько лет назад тотальный изгой – полностью контролирует Республиканскую партию. Сенатор-демократ Шеррод Браун со ссылкой на кулуарные разговоры с республиканскими коллегами уверял, что те поддержали президента «из чувства страха», поскольку доверенные лица Трампа обещали «насадить головы на пики» тем, кто проголосует за импичмент. Насадить не физически, конечно, а электорально – 90% республиканского электората симпатизирует Трампу, а, значит, тем, кого Трамп назовет своим персональным врагом, будет очень сложно (а в некоторых штатах и невозможно) выиграть республиканские праймериз, обязательные для участия кандидата в общих выборах от Республиканской партии.

Трамп, конечно же, ликует и стебется над демократами. Он уже вовсю издевается над «сумасшедшей Нэнси» (спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая публично разорвала его обращение к нации), «плачущим Чаком» (лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, который активно топил за импичмент). Однако издевательствами дело может не закончиться – Трамп готовится добивать. «Директор ФБР только что заявил, что слежка, которую вели за моей предвыборной кампанией, была незаконна. Как и фейковое досье (собранное бывшим британским агентом Кристофером Стилом по заказу демократов – Г.М.). Так что все это мерзкое расследование, доклад Мюллера и все остальное, что происходило последние три года, было заранее спланированным обманом. И кто за это ответит?», – вопрошает президент в своем твиттере.

Вопрос не случайно является открытым. Кто и как ответит, Трамп решит несколько позже – в разгар предвыборной кампании. В нужный момент, когда, благодаря расследованию своего конфидента Джулиани, он попытается доказать, что демократы не только нарушали закон ради преследования Трампа, но и в рамках этого нарушения пытались спасти своего однопартийца Байдена от расследования прегрешений на Украине. Таким образом, инициатива сейчас на стороне президента, а демократы не только лишились информационных козырей, но и постепенно тонут в болоте внутриполитической борьбы.

Социалист против гея?

Ярким свидетельством этому стал второй провал Демократической партии на прошлой неделе. Громкий скандал на праймериз в Айове (там, конечно, они по процедуре отличаются от классических праймериз и называются «кокусами», но мы для простоты их будем называть праймериз).

Все опросы показывали, что в Айове – первом штате, где проходят демократические праймериз – должен был победить Берни Сандерс. Пожилой социалист, который пользуется бешеной популярностью у американской либеральной молодежи, но в то же время вызывает колоссальное недоверие у американского политического истеблишмента. Они опасаются, что Сандерс со своей социалистической повесткой будет просто уничтожен Дональдом Трампом в ходе предвыборной кампании, особенно с учетом того, что «капиталист» Трамп может похвастаться серьезными экономическими успехами за время своего президентства.

Да, пока кандидат истеблишмента Байден (которого социологи считают самым опасным противником Трампа из числа демократов) лидирует в опросах среди демократического электората – однако опросы отдавали Сандерсу победу в двух первых штатах праймериз (Айове и Нью-Гемпшире). И две эти победы подряд (вкупе с дискредитацией Байдена, которой занимается команда Трампа) могли привести к тому, что отставание могло бы резко сокращаться.

И вот случилось интересное – после проведения праймериз в Айове Демократическая партия не могла подсчитать итоги голосования. Как ни странно, не по вине русских хакеров, а – как они объяснили – из-за технических ошибок. Народ начал роптать, стали высказываться подозрения в фальсификациях – и у некоторых эти подозрения переросли в уверенность после того, как партия объявила результаты. Выяснилось, что победу в Айове одержал не Берни Сандерс (который по всем опросам лидировал), и даже не шедший за ним Байден (чья победа была бы неприличной, да и ненужной – Байден наберет свои голоса в других штатах) а находившийся у социологов на третьем месте Пит Бутеджеч. Да, Сандерс отстал ненамного и в итоге получил лишь на одного делегата меньше (у Бутеджеча – 13, у Сандерса – 12), но, тем не менее, он не победил.

При этом Бутеджеч – как тогда казалось – не будет соперником Байдену хотя бы потому, что демократический электорат хочет избрать кандидата, который свалит Дональда Трампа, а Бутеджеч является непроходным из-за своей сексуальной ориентации (он открытый гей). Однако опросы стали показывать, что рейтинг Бутеджеча пополз вверх, а кое-кто из демократических випов уже называет его «восходящей звездой». Сейчас, за сутки до выборов в Нью-Гемпшире Сандерс опережает Бутеджеча лишь на 5 процентных пунктов (26,1% против 21,3%), тогда как неделю назад рейтинг Пита Бутеджеча был около 14%. Фаворит партийной элиты Байден лишь на 4-м месте – он рухнул с 18 до 13%, и его призыв к избирателям Нью-Гемпшира «запустите меня вверх» пока остается без электорального ответа.

Неудивительно, что сейчас Сандерс активно начинает компанию по дискредитации нового оппонента. Естественно, не через тему о его ориентации – Сандерс и его апологеты позиционируют Бутеджеча как ставленника толстосумов. «В отличие от кое-кого здесь, за мной не стоят 40 миллиардеров, Пит, которые вложили деньги в мою кампанию. Миллиардеров из фармацевтической индустрии, Уолл-Стрит и других сфер, где крутятся большие деньги», – сообщил Берни Сандерс. С аналогичными обвинениями в адрес Бутеджеча выступает идейный соратник и конкурент (пока еще) Сандерса на праймериз – сенатор Элизабет Уоррен, которая уверяет, что «кое-кто тут пытается купить номинацию».

Чем бы ни закончился демократический бардак на праймериз, у него будет лишь один явный победитель. Имя ему – Дональд Трамп.

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