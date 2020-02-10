В Кремле отреагировали на новый обмен ударами между Турцией и Сирией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва обеспокоена эскалацией ситуации в Сирии.
На данный момент нет конкретных планов по встрече президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана, но Москва не исключает подобной встречи, добавил Песков, передает РИА «Новости».
В понедельник сообщалось, что правительственные войска Сирии атаковали наблюдательный пост турецких военных в городе Тафтаназ в провинции Идлиб, после чего турецкие военные нанесли ответный удар.
До этого сообщалось, что в Анкаре возобновились переговоры РФ и Турции по ситуации в Идлибской зоне деэскалации, однако пока стороны не достигли договоренности.
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