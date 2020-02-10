Loboda показала рану на ноге

Строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda рассказала в Instagram о своем рабочем графике. Пост она сопроводила снимком стопы с содранной кожей.

«Полетела в Мексику на три дня, забрать деток, вернувшись, после 17 часов полета, сразу пошла на репетицию двух новых постановок, закончила в 3.30 ночи. Проснулась в 8, примерка костюмов и снова репетиция. 5 часов отзанимались и вот уже генеральный прогон, макияж, прическа, выступление! Вернулась домой к 1.00 ночи, легла на теплый пол в ванной и пролежала там пару часов, не могла поднять руки / ноги. Вам еще кажется профессия артиста привлекательно-легкой?» – написала она.

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Полетела в Мексику на 3 дня, забрать деток, вернувшись, после 17 часов полёта, сразу пошла на репетицию двух новых постановок, закончила в 3.30 ночи . Проснулась в 8 , примерка костюмов и снова репетиция. 5 часов отзанимались и вот уже ген прогон, макияж, причёска, выступление !! Вернулась домой к 1 ночи, легла на тёплый пол в ванной и пролежала там пару часов, не могла поднять руки/ноги * ‍ * Вам ещё кажется профессия артиста привлекательно- легкой ? * ‍ * @bigloveshow.2020 *

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 9 Фев 2020 в 2:19 PST

Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Она окончила музыкальную школу по классам фортепиано, дирижирования и академического вокала. Позже поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадного вокала. В это же время пела в группе «Капучино». Весной 2004 года Loboda стала солисткой трио «ВИА Гра». В сентябре того же года певица покинула группу и в декабре начала сольную карьеру.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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