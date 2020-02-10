Суд арестовал шутника, изображавшего в вагоне приступ болезни

Черемушкинский суд Москвы отправил в следственный изолятор до 8 марта 2020 года Кароматулло Джаборова, который 2 февраля изобразил внезапный приступ от заражения коронавирусом в вагоне столичного метро.
Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе суда.
Уголовное дело по статье "хулиганство" было возбуждено отделом дознания УВД на Московском метрополитене после просмотра размещенного в Интернете видеоролика.
На нем молодой человек в вагоне поезда, ехавшего от станции "Полежаевская" к станции "Улица 1905 года", внезапно падает на пол и бьется в конвульсиях, а его сообщники кричат, что у их приятеля опасная вирусная инфекция. Вволю попугав пассажиров, горе-шутники покинули вагон.
Это не единичный случай злостного розыгрыша в московской подземке. Ранее СМИ сообщили о том, что на станции "Александровский сад" в вагон поезда зашли два человека в защитных желтых костюмах, которые провели по составу семь человек азиатской внешности в медицинских масках, которые старательно кашляли.
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