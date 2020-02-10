Госбюро расследований проводит обыски в Гослесагентстве и лесхозе в Житомирской области

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении четырем лесничим государственного предприятия «Олевское лесное хозяйство» в Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Должностные лица подозреваются в растрате имущества в особо крупных размерах.
«По предварительной информации, работники лесхоза в сговоре с должностными лицами специализированного лесозащитного предприятия и территориального органа Гослесагентства во время отвода насаждений в санитарные рубки вносили недостоверные сведения в документы. На лесных участках, которые отводились в рубки, был значительно больший запас древесины по сравнению с официально заявленным в материалах. В дальнейшем она была незаконно вырублена и реализована за наличные средства субъектам хозяйствования, в том числе, экспортерам пиломатериалов», – говорится в сообщении.
По предварительным данным, ущерб государству составил более 6 млн грн.
В ведомстве сообщили, что совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора проводят 35 санкционированных обысков по месту расположения лесхоза, его лесничеств, специализированного лесозащитного предприятия, территориального органа и центрального аппарата Гослесагентства, а также по местам проживания должностных лиц государственной лесной охраны и предпринимателей-лесозаготовителей.
Во время обыска территории одной из лесопереработок было обнаружено 600 м³ распиленной сосны без документов о ее происхождении, пишет пресс-служба ведомства.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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