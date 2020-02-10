Tesla возобновила работу завода в Китае вопреки опасениям по поводу коронавируса

Руководство компании Tesla приняло решение возобновить работу фабрики Giga Shanghai в Китае после остановки из-за вспышки коронавируса в регионе. Об этом сообщило издание TesManian.
Сообщается, что с утра 10 февраля работники фабрики начали прибывать на предприятие. Охрана тщательно досматривает и допрашивает владельцев авто, не являющихся сотрудниками Tesla. Разрешение на работу и парковку необходимо проверить перед въездом. Перед официальным входом на территорию завода каждый должен пройти еще один осмотр.
Как пишет издание, весь персонал с отличительными знаками Tesla, начиная с рабочих и заканчивая менеджерами, был в противовирусных масках. Значительную часть рабочих фабрики свозили централизованно на автобусах.
Также сообщается, что территория вокруг Gigafactory патрулируется. Охранники проверяют каждый автомобиль, который подъезжает к предприятию для повышения безопасности.
29 января издание The Verge сообщало, что власти Китая приказали закрыть до 9 февраля фабрику Tesla в Шанхае из-за опасений, связанных с коронавирусом. Из-за этого акции компании упали на 20,6%, так как инвесторы опасались на счет того, сможет ли завод восстановить нормальную работу после китайского нового года, сообщал CNN.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В заброшенной воинской части в Петербурге нашли четыре трупа / 4 февраля
- Вести: Диггеры обнаружили на Урале секретный бункер / 29 января
- В Госдуме предложили сажать наркоманов за отказ от лечения / 15 декабря
- Бизнесмену из «списка Титова» Каковкину изменили приговор на условный / 21 января
- Group-IB зарегистрировала попытки взлома переписки в Telegram через СМС / 4 декабря
- Рамблер потребовал заблокировать Twitch / 16 декабря
- Tagesspiegel — США и РФ высказались против отправки турецких войск в Ливию / 3 января
- Баканова заметили на французском горнолыжном курорте – журналист / 9 января