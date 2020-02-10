ОПЕК+ раскрыла рекомендации по дополнительному сокращению добычи нефти

Мониторинговый комитет стран-участников соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) после трехдневного заседания на прошлой неделе рекомендовал продлить сделку и дополнительно увеличить сокращение объемов добычи.

Как говорится в заявлении президента ОПЕК, министра энергетики Алжира Мохамеда Аркаба, техкомитет рекомендовал продлить сроки сокращения добычи нефти в рамках "Декларации о сотрудничестве" до конца 2020 года и осуществить дополнительную корректировку добычи на период до конца первого полугодия нынешнего года.

Также сообщалось, что комитет ОПЕК+ хочет продлить сделку из-за влияния вспышки китайского коронавируса на мировой нефтяной рынок.

В то же время никаких определенных объемов дополнительного сокращения добычи не называлось. Глава ОПЕК продолжит консультации с участниками соглашения ОПЕК+, чтобы все стороны могли достичь консенсуса по рекомендации комитета.

Как стало известно ранее, технический комитет ОПЕК+ в начале февраля срочно провел заседание и принял решение сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в день для уменьшения паники на рынке.

Коронавирус обрушил цены на нефть на 15 процентов и это не предел. Основной потребитель мирового рынка нефти — Китай, а спрос на ресурсы в Китае упал на 20 процентов по итогам января, или на 3 миллиона баррелей.

При этом спрос на нефть в Китае в начале года ранее традиционно увеличивался из-за праздников и активной работы транспорта.

Источник: Вести

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